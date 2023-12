Maak je eigen stapeltaart. Het is zoveel eenvoudiger dan je denkt. Het geheim zit ‘m in de basis: een biscuit taart. En die heb je zo klaar!

Ook jij kunt een stapeltaart maken!

Sta jij wel eens genietend te kijken naar van die hoge taarten, van die taarten met verschillende lagen met wolken luchtige slagroom en misschien wel vers fruit? Je zou er zo je tanden in zetten! Maar weet jij ook dat het helemaal niet moeilijk is om zo’n stapeltaart zelf te maken? We durven er iets om te verwedden dat jij het ook kunt. Het geheim zit ‘m in een pakje: een kant-en-klare bakmix voor een overheerlijke biscuit taart. Als je die eenmaal in je vingers hebt – gemakkelijker dan je denkt! – gaat er een nieuwe wereld voor je open waarin je niet alleen je eigen taarten bakt maar ook uitvindt.

Wat is een biscuit?

Een biscuit, ook wel ‘kapsel’ genoemd, is de cake die je vaak in slagroomtaarten en gebak tegenkomt. Deze cakesoort is luchtiger dan ‘gewone’ cake omdat je er geen boter voor gebruikt. De basisingrediënten voor een klassieke biscuit zijn: eieren, suiker en bloem. De lichte en luchtige textuur en de vrije neutrale smaak van de biscuit maken van dit baksel de ideale basis voor de leukste en lekkerste taarten.

Bakmix

Om jezelf van succes te verzekeren, kun je in plaats van bloem en suiker een bakmix gebruiken. Meestal hoef je dan alleen nog maar wat eieren en een beetje water toe te voegen. Met zo’n mix heb je binnen vijf minuten een beslag voor een superluchtige taartbodem van banketbakkerskaliber!

Hoge taart

Biscuitmixen maken het je ook heel gemakkelijk om een hoge taart te bakken. Experimenteer maar eens met een mix voor biscuittaart van de deleukstetaartenshop.nl. Je zult versteld van je eigen baksels staan. Zo’n hoge taart kun je vervolgens horizontaal in plakken snijden (met een scherp mes of garendraad) zodat je verschillende lagen, de basis voor een stapeltaart, krijgt.

Decoreren

Heb je eenmaal een taartbodem of meerdere lagen dan kun je gaan stapelen en decoreren. Wil je het eenvoudig houden, dan kun je wat jam naar keuze verwarmen en die uitsmeren over de bodem of een tussenlaag, en de bovenste laag decoreren met een flinke dot slagroom en misschien wel met verse bosvruchten of aardbeien.

Maar je kunt ook je bakkunsten ook uitbreiden en je biscuit taart decoreren met bijvoorbeeld: