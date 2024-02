Training en voedingssupplementen. Wei-eiwit en spiermassa

Wei-eiwit is een populair voedingssupplement onder diegenen die serieus met gewichten trainen, vooral als je doel een grotere spiermassa is

Eiwitten

Wei-eiwit is een populair voedingssupplement onder diegenen die serieus met gewichten trainen, vooral als je doel een grotere spiermassa is. Het helpt ook om atletische prestaties te verbeteren. Wei-eiwit wordt geproduceerd uit de vloeistof die wordt afgescheiden van melk tijdens de kaasproductie. Het is een compleet eiwit, dat alle negen essentiële aminozuren bevat die het menselijk lichaam nodig heeft.

Soorten wei-eiwit op de markt

Er zijn drie belangrijke soorten wei-eiwit:

Wei-eiwitconcentraat (WPC): bevat een lager gehalte aan vet en koolhydraten. Het eiwitpercentage hangt af van de concentratiegraad, waarbij de laagste concentraten meestal 30% eiwit bevatten en de hoogste tot 90%.

Wei-eiwitisolaat (WPI): verder verwerkt om alle vet en lactose te verwijderen, WPI’s hebben over het algemeen ten minste 90% eiwit.

Wei-eiwit hydrolisaat (WPH): dit wordt beschouwd als de ‘voorverteerde’ vorm van wei-eiwit, omdat het al gedeeltelijke hydrolyse heeft ondergaan, een proces dat nodig is voor de opname van eiwit door het lichaam. Het is daarom de best verteerbare vorm.

Hoeveel en wanneer wei-eiwit innemen

De timing en hoeveelheid van inname van wei-eiwit kan variëren en is afhankelijk van je doel en dieetwensen. Om je spiermassa te vergroten is het belangrijk om meer calorieën te consumeren dan tijdens de training worden verbrand, dat weten we, en eiwit is cruciaal voor spiergroei.

Wei-eiwit kan op elk moment van de dag worden ingenomen om aan de calorie- en eiwitbehoefte te voldoen, maar tot nu toe geloofde men dat het bijna verplicht was om eiwitpoeder direct na de training in te nemen. Deze starre overtuiging is in twijfel getrokken door recent onderzoek dat suggereert dat het venster voor eiwitconsumptie om spiergroei te optimaliseren ruimer kan zijn dan wel werd gedacht. Eiwitconsumptie tot 24 uur na de training kan nog steeds voordelen bieden.

Calciumcaseïnaat versus wei-eiwit

Calciumcaseïnaat en wei-eiwit zijn beide afkomstig van melk en zijn hoogwaardige bronnen van essentiële aminozuren, die cruciaal zijn voor spiergroei en -herstel. Ze hebben echter verschillende eigenschappen waardoor ze geschikt zijn voor verschillende doeleinden in de bodybuilding- en fitnesscontext.

Calciumcaseïnaat

Calciumcaseïnaat is een langzaam verterend eiwit dat een gel vormt wanneer het in contact komt met maagzuur, wat resulteert in een langzame en gestage afgifte van aminozuren in de bloedsomloop. Deze langzame absorptie maakt het een uitstekend eiwit om te consumeren voor het vasten, zoals voor het slapen gaan, om spierafbraak tijdens de nacht te helpen voorkomen. Het heeft ook een hoog calciumgehalte, wat goed is voor de gezondheid van de botten. Daarnaast kan calciumcaseïnaat verzadiging bevorderen, wat gunstig kan zijn voor bodybuilders die op dieet zijn of proberen hun calorie-inname onder controle te houden.

Wei-eiwit

Wei-eiwit daarentegen is een gemakkelijk verteerbaar eiwit dat snel wordt opgenomen in de bloedsomloop, waardoor het ideaal is voor consumptie na de training. Het is bijzonder rijk aan vertakte-keten aminozuren (BCAA’s), waaronder leucine, waarvan bekend is dat het de spiereiwitsynthese stimuleert en spiergroei bevordert.

Met andere woorden:

Voor het slapen gaan, kan calcium caseïnaat een betere optie zijn vanwege de langzame vertering, die zorgt voor een langdurige afgifte van aminozuren gedurende de nacht, wat het spierherstel kan bevorderen.

Wei-eiwit wordt over het algemeen aanbevolen als post-workout vanwege de snelle vertering en het hoge gehalte aan leucine, dat spierherstel en groei direct na de training kan stimuleren.

Mogelijke risico’s en advies

Hoewel wei-eiwit over het algemeen veilig is voor de meeste mensen, zijn er potentiële risico’s, vooral bij overmatig of onjuist gebruik. Overmatige eiwitconsumptie kan leiden tot spijsverteringsproblemen, met name voor mensen die lijden aan lactose-intolerantie of zuivelallergieën. Daarnaast kan langdurige inname of overdosering de nier- en leverfunctie aantasten.

Risico’s minimaliseren

Om risico’s te minimaliseren is het belangrijk, kies je wei-eiwitproducten van hoge kwaliteit van gerenommeerde merken die zich houden aan de regels in de industrie.

Let verder op je totale dagelijkse eiwitinname uit alle bronnen, niet alleen supplementen.

Vermijd bovendien het innemen van wei-eiwit in combinatie met eiwitrijke maaltijden om te voorkomen dat het vermogen van het lichaam om eiwit in één keer op te nemen wordt overschreden. Tot slot, let op de toegevoegde suikers en calorieën in eiwitpoeders, die kunnen leiden tot ongewenste gewichtstoename en bloedsuikerpieken.