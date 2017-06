ADVERSUS COVERMODEL PENTHESILEA

Penthesilea is ons nieuwe cover model. Of eigenlijk moeten we in haar geval anders beginnen, want nieuw is Penthesilea allerminst. Een paar jaar geleden schitterde ze al op de cover van ADVERSUS en ik had de eer om haar weer te mogen fotograferen.

En zoals dat meestal gaat, is de tweede keer NOG mooier dan de eerste. Penthesilea heeft zichzelf overtroffen. Wie weet wat hoe de volgende shoot gaat worden… Maar nu eerst deze geweldige nieuwe shoot (want ja, het model mag dan niet nieuw zijn, de shoot is het wel).

Drie woorden die jou omschrijven?

Ik ben lief, zeer intelligent en een doorzetter.

Mijn beste eigenschap is…

Mijn beste eigenschap is dat ik erg lief en zorgzaam ben, voor iedereen, maar vooral de mensen waar ik van hou.

Een slechte gewoonte?

Ik ben erg dominant en kan erg overheersend zijn. Een geboren leider zoals ik zelf altijd zeg. 😉

Wat zijn je hobby’s?

Ik hou van shoppen, slapen, dineren, schoonmaken en knuffelen met mijn allerliefste verloofde en mijn baby Iwani!

Naar wat voor muziek luister je?

Hip hop, latin house, r&b, dancehall & reggaeton. Ik hou van muziek waar ik op kan dansen. Ik ben dol op dansen.

Het gekste dat je ooit in je leven gedaan hebt…

Ehmmm, ik doe eigenlijk geen gekke dingen…Maar het gekste wat ik ooit heb gedaan, is op de bar dansen. En nee, ik was nuchter. Ik drink geen alcohol.

En het meest beschamende moment dat je ooit hebt meegemaakt. Zo’n moment waarop je wel door de grond zou willen zakken?

Dat was toen ik 14 was, op de middelbare school. Ik had toen geen borsten en had mijn bh opgevuld met tissues. Op een gegeven moment begon iedereen te lachen en naar m’n te wijzen. Toen kwam ik erachter dat de tissues uit m’n bh waren gekomen. Ik wilde toen echt dood gaan van schaamte. Nu kan ik er wel om lachen, en gelukkig is het goed gekomen met m’n borsten. 😉

Wat trekt je aan in een man?

Mijn ideale man is welgemanierd, heeft respect voor me. Is zorgzaam, romantisch, lief, intelligent en ambitieus. Wacht eens even, ik heb net mijn verloofde omschreven.

Hoe laat jij een man weten dat je ‘m leuk vindt?

Ik maak oogcontact, lach af en toe naar hem en dat is meestal genoeg om ervoor te zorgen dat hij naar me toe komt.

Het domste compliment dat je ooit te horen gekregen hebt…

Goede vraag, zijn er namelijk erg veel. Maar het domste was; ”Nu ik jou heb gezien, geloof ik in God”.

Hoe belangrijk is seks in jouw leven?

Niet belangrijk, ik vind intimiteit wel erg belangrijk!

Wat vind je mooi aan je lichaam?

Ik ben erg tevreden over m’n lichaam, maar het meest met m’n smalle taille en de botstructuur van mijn gezicht.

Platte schoenen of hoge hakken?

Altijd hoge hakken, vind ik zo vrouwelijk! Ik heb geeneens platte schoenen.

Katoenen ondergoed of kant?

Allebei, ligt aan de gelegenheid…

Alessio Cristianini | ADVERSUS