FITNESS TIPS VOOR STRAKKERE (MAAR NIET GROTERE) SPIEREN

Krachttraining wordt vaak geassocieerd met het kweken van meer spiermassa, maar niet iedereen die de sportschool bezoekt wil een grotere spiermassa (je wilt je blazers en duur gekochte maatkostuums blijven passen). Gelukkig is het heel goed mogelijk om met gewichten naar een strakker lijf toe te werken zonder dat je er een paar ‘maten’ bij krijgt.

De tijden dat we krachttrainen voor sterk vergrote spiermassa’s zijn voorbij. De bodybuilderslook uit de jaren ’80 hebben we ver achter ons gelaten. Tegenwoordig streven we vooral naar een fit en strak lijf met gedefinieerde spieren en geproportioneerde vormen. Op zich geen gemakkelijke doelstelling maar met de hulp van de instructeurs in de sportschool en een uitgebalanceerd dieet (en onze tips hieronder!) moet je toch echt bewonderswaardige resultaten kunnen bereiken.

Onze tips voor een strakker lijf

De hoofdregel is: voor een strakker en gedefinieerd lichaam is het belangrijk om meer calorieën te verbranden dan je tot je neemt. Dit is meteen ook de basis voor alles wat je in de sportschool doet. Krachttrainen wordt vanuit dit licht bezien en daarmee komen we op concepten als supersets en circuit speed training.

Een superset is een samenstel van oefeningen waarbij je eerst een set oefeningen uitvoert voor een bepaalde spiergroep en direct daarna een set voor een tegengestelde spiergroep. Een voorbeeld van een superset is bijvoorbeeld een set biceps curls gevolgd door een set overhead triceps press. Terwijl je een tegengestelde spiergroep traint, krijgt de andere spiergroep rust, maar er is geen rustpauze tussen de sets door. Hierdoor verbrand je meer calorieën.

De Circuit Speed Training werkt eigenlijk op dezelfde manier. Deze training omvat een heel circuit waarbij alle spiergroepen aan bod komt. Je voert hierbij een set per oefening uit en gaat dan gelijk over naar de volgende oefening, zonder rustpauze tussen de ene en de andere oefening. Heb je eenmaal het hele circuit doorlopen dan begin je, na een korte rustpauze, weer opnieuw, en op deze manier doe je het circuit drie, vier keer.

Is je doel in de sportschool dus vooral een strakker lijf maar niet zozeer een vergroting van de spiermassa, dan zijn trainingen met niet al te lange rustpauzes tussen de series de aangewezen weg. Een goed ritme in je trainingen stimuleert de stofwisseling en helpt om meer calorieën te verbranden.

