Het geheim van strakke buikspieren is… 300!

Train jij je buikspieren regelmatig maar ben je niet tevreden over het resultaat? Dan kan het zijn dat je aan verandering toe bent. Of dat je er gewoon even wat harder aan moet trekken. Je zou de regel van 300 kunnen proberen. Die regel is als volgt:

Kies drie onderling verschillende soorten buikspieroefeningen die je buikspieren vanuit verschillende optieken benaderen (onderste buikspieren, rechte en schuine buikspieren), bijvoorbeeld: sit-ups op de fitnessbal, leg raises en side crunches, of andere oefeningen waar jij je goed bij voelt.

die je buikspieren vanuit verschillende optieken benaderen (onderste buikspieren, rechte en schuine buikspieren), bijvoorbeeld: sit-ups op de fitnessbal, leg raises en side crunches, of andere oefeningen waar jij je goed bij voelt. Begin met de eerste oefening en voer deze uit totdat je niet meer kunt .

. Ga dan over op de volgende oefening totdat je niet meer kunt.

Dan doe je de derde oefening tot je niet meer kunt.

Begin dan weer opnieuw.

Doe dit alles zonder rustpauze .

. Je streven is 300 herhalingen achter elkaar.

achter elkaar. Let op! Zijn je buikspieren niet getraind, bouw het dan langzaam op. Ga niet direct voor 300 herhalingen, maar begin met 50 enzovoorts.

Het is belangrijk dat je je buikspieren tijdens het uitvoeren van de oefeningen goed aanspant.

Door je buikspieren iedere keer vanuit een andere hoek te benaderen, lukt het je om een groot aantal herhalingen achter elkaar te doen.

Heb je tijdens de uitvoering van de buikspieroefeningen last van je rug, werk dan ook aan de versterking van je rugspieren, en pas je buikspieroefeningen aan. Zo kun je tijdens de leg raises je onderrug met je handen ondersteunen. Bij sit-ups op de fitnessbal is het belangrijk dat je alleen met je rug op de bal rust, en niet met je billen. Ga op de bal zitten en loop dan met je benen naar voren totdat je de gewenste uitgangspositie hebt bereikt. Verder geldt dat de buikspierenoefeningen zwaarder worden, naarmate je je benen verder uitstrekt.

Vraag advies aan je instructeur.

Let op! Het is natuurlijk ook belangrijk dat je gezond en niet teveel eet, anders zul je van die buikspieren, hoe hard je ook traint, nog niets zien.

ADVERSUS