Kerstmarkten 2017. Ooit aan Kerst shoppen in Zürich gedacht?

Kerstmarkten vind je tegenwoordig overal maar er zijn kerstmarkten die met kop en schouders boven alle andere uitsteken. Ze schenken je unieke, romantische emoties. Je hart gaat ervan open. De sfeer is als in een film. Vooral Duitse kerstmarkten staan bekend om hun kerstsfeer, maar ook hun Zuiderburen, de Zwitsers, weten van wanten. De kerstmarkten in Zürich, dit jaar van 23 november tot 24 december, zijn een zee van lichtjes, traditionele lekkernijen en originele kerstartikelen.

Als je de stad met de trein binnenkomt, zie je meteen al de Christkindlimarkt, de kerstmarkt van het kindje Jesus, waar zoetigheden in traditionele houten kistjes worden aangeboden en waar je terecht kunt voor typisch Zwitserse producten als raclette en fondue, vin brulé en Kaiserschmarr. In de elegante en choreografische omgeving van het historische centrum van de stad is Wienachtsdorf, Kerstdorp, een kerstmarkt met ambachtelijke artikelen van hoge kwaliteit.

Een bezoek aan Zürich is op zich al de moeite waard. In de periode voor Kerstmis baadt de stad in een gouden gloed van lichtjes en gezelligheid. Het is een feest om de verlichte en schitterend gedecoreerde etalages te bewonderen en daarna uit te rusten in een Konditorei met een kop warme chocolade. En als je er dan toch bent, vergeet dan niet om na alle kerstinkopen, ook even één van de vele musea in te lopen!

We hebben een paar adresjes voor je voor een paar fantastische dagen in Zürich:

Kerstmarkten

Christkindlimarkt, gesitueerd in het centrale station met 150 kraampjes, is één van de grootste overdekte kerstmarkten van Europa.

Weihnachtsmarkt is te bereiken via de Bahnhofstrasse die je naar Werdmühleplatz voert. Het is heerlijk dolen is tussen de kerstkraampjes onder het genot van Kerstmuziek.

Vegetarisch eten

Hiltl, het oudste vegetarische restaurant ter wereld, bestaat sinds 1989 en trakteert zijn gasten op een uitgebreid buffet met meer dan 100 specialiteiten (ook niet-vegetarisch). Je kunt er ook à la carte eten. Inmiddels vind je in heel Zürich veel soortgelijke restaurants maar Haus Hiltl is Sihlstrasse 28, is het meest historisch en ligt op enkele minuten van de Bahnhofstrasse. Je kunt er terecht voor ontbijt, brunch, lunch en diner. Het restaurant is open van 6 uur ’s morgens tot 11 uur ’s avonds.

Koffie (of warme chocolade) drinken

Het is alsof de tijd in Conditorei Schober, in het hart van de stad Zürich, stil heeft gestaan. In de periode voor de Kerst is het lokaal schitterend verlicht. Je kunt er terecht voor koffie, warme chocolade en gebakjes van het huis. Het adres is Napfgasse 4.

Voor kunstliefhebbers

Voor kunstliefhebbers is een bezoek aan het Kunsthaus, het museum met de belangrijkste verzameling moderne kunst van Zürich, een must. Je vindt hier werken van Canaletto tot Guardi, en verder van Picasso, Munch, Monet, Matisse, Van Gogh en Ghagall. De collectie loopt uiteen van Giacometti tot pop art. Het adres is Heimplatz 1, Kunsthaus is open op dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur.

Door Costanza Cristianini, in samenwerking met Margherita.net