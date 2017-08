Moeiteloos afvallen (of bijna dan)

Praktische tips om een paar kilo’s af te vallen zonder dat je er al teveel voor hoeft te doen.

Niet altijd hebben we zin om iets aan de lijn te doen. Om een of andere reden mis je de drive. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Soms ben je gewoon niet in de mood om aan de lijn te denken, laat staat te doen. Soms haalt je omgeving alle motivatie weg door keer op keer te zeggen dat jìj toch echt niet aan de lijn hoeft te doen (jaloezie?). En soms lukt het je gewoon niet om eraan te beginnen, simpelweg omdat je niet weet waar je beginnen moet.

Wat de reden ook is, het is een feit dat de lente is begonnen. En daarmee komt de zomer dichterbij. En zomer betekent… zee, strand, uit de kleren! En als dat moment eenmaal aangebroken is, vraag je je vaak wanhopig af waarom je de afgelopen maanden aan tafel toch niet een beetje meer hebt opgelet. Want met een paar kilootjes minder (al was het er maar eentje), zou je je op het strand toch heel wat beter voelen.

Juist om deze situatie voorkomen, publiceren we dit artikel. Kom op! Een paar kilo’s minder… Zo moeilijk moet dat toch niet zijn. Het is een realistische doelstelling waarvoor niet eens een dieet nodig is.

En je hoeft je er ook niet eindeloos voor in het zweet te werken in de sportschool. Als je jezelf tot doel stelt om je gewicht onder controle te houden en misschien en passant wat af te slanken, dan moet dat met enkele kleine ‘maatregelen’ al lukken. Hieronder onze tips. Probeer ze in je dagelijks leven in te lijven – juist het voorjaar is geschikt voor kleine veranderingen – en je zult zien dat je zonder al teveel moeite bevredigende resultaten bereikt.

1. Doe je boodschappen altijd ‘met volle maag’. Hiermee voorkom je dat je je – uit pure lekkere trek – weer helemaal laat gaan op de afdeling ‘snoep’ of ‘snacks’. Lukt het je om met je boodschappentas vol ‘verstandige’ voedingsmiddelen thuis te komen, dan is 99% van het werk al gedaan.

2. ‘An apple a day keeps the doctor away’. Helemaal mee eens. Maar een appel vult ook je maag, stopt lekkere trek en weerhoudt ons ervan om het keukenkastje open te trekken, op zoek naar dat stuk chocolade dat je daar toch stiekem hebt verstopt. Zet je tanden in een frisse, knapperige appel en denk aan andere dingen totdat je ‘lekkere trek’ geheel verdwenen is…

3. Kies bij voorkeur de volkoren of ‘donkere’ versie van brood, rijst, pasta…

4. beperk de consumptie van wijn en bier tot ten hoogste een glas per maaltijd. Wie weet waarom we de neiging hebben om de calorieën die alcoholische drankjes ons verschaffen, te verwaarlozen? Die zetten toch echt zoden aan de dijk!

5. Drink veel water. Integreer je dagelijks voedingspatroon verder met een multivitaminen/mineralenpreparaat zodat je lichaam alle bouwstenen heeft om optimaal te functioneren.

6. Ontbijt als een vorst… Het ontbijt wordt nog altijd beschouwd als een van de belangrijkste maaltijden (zo niet, de belangrijkste maaltijd) van de dag. Trek niet zomaar iets uit de kast maar maak er iedere dag weer een vezelrijk feest. Schenk er een goed glas verse sinaasappelsap bij. En ga voor magere yoghurt of melk. Je begint de dag met een voldaan gevoel en met ‘schone’ energie.

7. Let op de porties! Ook als je uiteten gaat. Vaak worden bij de hoofdmaaltijd – die vaak uit een nogal klein stukje vlees of vis bestaat – grote porties bijgerechten in de vorm van gebakken aardappels, frietjes of vette salades geserveerd, om de gast in ieder geval met een vol gevoel naar huis te sturen. Concentreer je op de hoofdgerecht (ga voor mager vlees of vis). Zorg ervoor dat het bijgerecht geen tweede (en vettere) hoofdgerecht wordt.

8. Begin je maaltijd met een frisse salade om de ergste trek te stillen. Het zal je helpen om kleinere porties van de andere gerechten op te scheppen.

9. Pas op met kaas. Gelukkig bestaan er tegenwoordig ook veel magere soorten. Maar ook hier is voorzichtigheid geboden. Weinig vet betekent nog niet géén vet of géén calorieën.

10. Als je af en toe de behoefte hebt aan iets lekkers of een flinke maaltijd, geef daar dan aan toe. Geniet er volop van en geef schuldgevoelens geen kans. Als je daarna maar weer terugkeert naar je ‘gezonde regime’… (en het niet al te vaak voorkomt)

