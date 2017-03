Streetstyle. Wat te denken van deze look?

Help ons! Wat moeten we van deze streetstyle look denken? Wij kunnen dit niet plaatsen maar misschien missen we iets ūüôā



Bij de fashion show van Salvatore Ferragamo zien we altijd goed geklede heren. Daarom gaan we daar ook graag streetstyle plaatjes schieten. Veel genodigden kleden zich Ferragamo maar deze look konden we niet plaatsen.

De versiering op de overjas was (misschien) ge√Įnspireerd door de herencollectie voor zomer 2017. Jassen en blazers in de Ferragamo zomercollectie waren immers gedecoreerd met lintjes en broches en hiermee hebben we een aanknopingspunt.

Maar de broek met rits… die konden we niet terugvinden (en geloof ons, het was niet prettig om dit detail in een herencollectie te moeten opsporen). Ook de bril met beweegbare glazen en de schoenen kwamen ons niet bekend voor. Om het nog maar niet te hebben over het overhemd met sterretjes. Maar nogmaals… misschien missen wij iets.

Kunnen jullie dit plaatsen? En belangrijker nog, wat vinden jullie van deze look?