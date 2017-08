Zelf focaccia maken

Focaccia is een licht en luchtig Italiaans brood. Het is heerlijk om zo te eten, bij een salade of bij het aperitief. Wij kozen hier voor de versie met verse rozemarijn en zeezout, maar je kunt er ook olijven of tomaat op doen. Het vergt even werk en wat tijd om het deeg te laten rijzen, maar het schenkt je dan ook wel weer heel veel voldoening als je dit heerlijk geurende brood triomfantelijk uit de oven haalt.

Ingrediënten

500 gram bloem

250 tot 300 ml lauw water

15 tot 20 gram verse gist

Zout

Olijfolie

Zeezout

Verse rozemarijn

Bereiding

Los de gist op in een lauwwarm water (gebruik hiervoor een deel – ongeveer een half glas – van de 250 tot 300 ml water die je in totaal voor dit recept nodig hebt).

Zeef de bloem in een grote kom, maak er een kuil in en giet het water met de opgeloste gist in de kuil. Voeg dan bijna al het resterende water toe (houd nog wat water achter) en doe er een snufje zout bij.

Kneed alle ingrediënten grondig door elkaar totdat je een elastische en soepele deegbal verkrijgt. Hiervoor moet je tenminste 10 minuten kneden. Uiteindelijk moet het deeg niet meer aan je handen blijven plakken. Is het deeg te droog dan voeg je nog wat van het resterende water toe. Is het te plakkerig dan doe je er nog wat bloem doorheen.

Laat het deeg in een grote, met bloem bestoven kom rijzen. Dek de kom met een vochtige doek af om uitdrogen tegen te gaan. Het deeg is klaar als het volume ongeveer verdriedubbeld is (na ongeveer 1 à 2 uur).

Rol het deeg nu op een deegroller uit en geef het de vorm van een ovenplaat met licht opstaande rand waarin je de focaccia gaat bakken. Smeer de ovenplaat met een kwastje in met olijfolie en doe het deeg erin en geef het verder vorm.

Meng olijfolie en water (in gelijke verhoudingen) en zeezout door elkaar en strijk dit over het oppervlak van het deeg. Strooi de rozemarijn (en als je wilt nog wat korrels zeezout) erover en druk met twee vingers kleine kuiltjes in het deeg (zie foto 1). Laat het geheel nu nog ongeveer even rijzen.

Bak de focaccia op ovenstand 200 goudbruin (ongeveer 20 minuten). Laat de focaccia op een rooster afkoelen.