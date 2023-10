Een verzorgd uiterlijk is het visitekaartje van een zelfverzekerde man en een essentieel onderdeel van elke verzorgingsroutine is scheren. Hoewel…

De kunst van het scheren. Zo bereik je het beste scheerresultaat met werpscheermesjes

Een verzorgd uiterlijk is het visitekaartje van een zelfverzekerde man en een essentieel onderdeel van elke verzorgingsroutine is scheren. Hoewel elektrische scheerapparaten en trimmers de laatste jaren populairder zijn geworden, blijft scheren met traditionele wegwerp scheermesjes optimaal voor een gladde, egale en irritatievrije scheerbeurt. Hoewel scheren met een wegwerpscheermesje een kleine leercurve heeft, kan het met de juiste voorbereiding en zorg een makkelijke routine worden. Volg deze tips om het scheermes onder de knie te krijgen en het perfecte scheerresultaat te bereiken.

Waarom wegwerpscheermesjes?

Wegwerpscheermesjes scheren vaak dichter bij de huid dan elektrische scheerapparaten. Ze glijden moeiteloos over de huid en snijden het haar af bij de huidoppervlakte zonder te trekken of plukken. Dit resulteert in een gladder eindresultaat en reduceert de kans op ingegroeide haren. Bovendien zijn wegwerpmesjes hygiënisch omdat je ze regelmatig vervangt.

Huid voorbereiden

Een goede voorbereiding van de huid is cruciaal voor een gladde scheerbeurt. Begin met het reinigen van het gezicht met een milde cleanser om olie en vuil te verwijderen. Haal vervolgens een nat washandje (warm water) over je huid of neem een warme douche. Dit maakt de haren zachter en opent de poriën. Scrub met een peeling om de haren op te richten en dode huidcellen te verwijderen. Breng tot slot een goede scheergel of -crème aan en masseer dit goed in de baardstoppels. Volg deze stappen voor een optimale scheerervaring. Overweeg om een pre-shave olie te gebruiken om de huid extra te hydrateren en een beschermende laag toe te voegen. Dit helpt het scheermes soepel te laten glijden en wrijving te verminderen.

Kies het juiste mesje

Investeer in een kwalitatief hoogwaardig scheermes met meerdere mesjes, speciaal gemaakt voor gevoelige huid. Botte mesjes trekken aan de haren en veroorzaken irritatie. Gebruik altijd met een scherp mesje. Vervang wegwerpmesjes regelmatig. Zo gebruik je altijd een scherp maar ook schoon mesje.

Beheers de techniek

Bij het scheren is ook je techniek heel belangrijk. Scheer in de richting van de haargroei, en spoel het mes na elke paar halen af. Houd de huid strak, en maak lange, lichte halen. Wees voorzichtig rond de kin, hals en kaaklijn. Voor een scheerbeurt dichtbij de huid, breng je opnieuw scheergel aan. Oefen geen druk op het mesje uit en probeer de haartjes met zo min mogelijk halen te verwijderen. Ga niet herhaaldelijk over dezelfde zone.

Het belang van aftershave

Aftershave is een essentiële stap in de scheerroutine die niet over het hoofd gezien mag worden. Het biedt meerdere voordelen voor de huid. Scheren kan roodheid, scheerirritatie en huidirritatie veroorzaken. Aftershave helpt de huid te kalmeren, ontsteking te verminderen en biedt directe verlichting. Aftershave producten bevatten vaak hydraterende ingrediënten die de vochtbalans van de huid herstellen, droogte voorkomen en de natuurlijke balans behouden. Kijk eens op de pagina aftershave bij Kruidvat om een geschikt product voor jouw huid te vinden.

Reinig en hydrateer

Spoel alle scheergel grondig weg en dep de huid voorzichtig droog met een schone handdoek. Breng een kalmerende crème, bijvoorbeeld op basis van aloë vera, of aftershave lotion of gel aan. Dit kalmeert de huid, gaat irritatie tegen en hydrateert. Vermijd producten met alcohol, deze drogen de huid uit.