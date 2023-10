Zin om de inrichting van je huis te updaten? Personaliseer je omgeving met kunstwerken of foto’s. We hebben vijf decoratietips voor je.

Met deze decoratietips geef je je huis een persoonlijke twist mee

Zin om je inrichting te updaten? Een populaire woontrend op dit moment is ‘maximalisme’. In die trend geldt het motto ‘more is more’. Je gaat op zoek naar meubels of voorwerpen die bij jouw persoonlijkheid passen, die daar uiting aan geven. Op die manier verspiegelt je huis jouw karakter. Vooral kunstwerken lenen zich hiervoor. Hier zijn vijf decoratietips om je huis te personaliseren met kunst.

#1 Laat kunstwerken het kleurenpalet van je woonruimte inspireren: gebruik de kleuren in een kunstwerk om het kleurenschema voor een kamer te inspireren. Dit kan helpen een samenhangende en visueel aantrekkelijke ruimte te creëren. Het kan natuurlijk ook andersom. Je kunt kunstwerken kiezen die bij het kleurenpalet van jouw kamer of huis passen.

#2 Groepeer kunstwerken (of foto’s) naar kleur: kies een paar bijpassende kleuren en zoek kunstwerken die deze kleuren gemeen hebben. Ook foto’s lenen zich goed voor het personaliseren van je huis. Heb je mooie foto’s van jezelf, je familie of landschappen, laat ze dan uitvergroten en groepeer ze naar thema of kleur. Je zou ze bijvoorbeeld allemaal in zwart-wit kunnen laten uitprinten waardoor je één mooi geheel krijgt.

#3 Mix it up: mix verschillende onderwerpen zoals figuratieve werken met stillevens en landschappen. Je kunt ook verschillende soorten kunstwerken met elkaar combineren, zoals olieverf, aquarellen, en fotografie, in verschillende soorten lijsten. Het mixen van verschillende maten kan ook spannende effecten opleveren, maar let op: geen enkel stuk mag centraal staan. Elk stuk moet even belangrijk zijn.

#4 Wees flexibel: de seizoenen veranderen, de trends veranderen, wij zelf veranderen. Ga niet lukraak allemaal gaten in je muren boren, maar denk eerst goed na voordat je met ophangen begint. Informeer eens naar een geavanceerd ophangsysteem voor kunstwerken of schilderwerken. Dit soort systemen maken het mogelijk om heel eenvoudig en zonder boorgaten van compositie te veranderen, om kunstwerken te verwijderen, of toe te voegen.

#5 Ga voor authentieke dingen: de bottomline van maximalisme en personalisatie is om die kunstwerken of foto’s te kiezen en op te hangen die iets overbrengen, iets over jezelf vertellen of waar je simpelweg blij van wordt omdat ze een speciale betekenis voor je hebben. Het is niet iets dat je in één keer bij elkaar raapt, maar iets dat groeit in de tijd en met jou mee verandert.