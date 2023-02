Gedeconstrueerde kledingstukken, in de donkerste kleuren die we ons kunnen voorstellen, met een duidelijke rock-, punk- en bikerinspiratie, voor een ijzersterke postmoderne collectie

Juun.J herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Juun.J

Gedeconstrueerde kledingstukken, in de donkerste kleuren die we ons kunnen voorstellen, met een duidelijke rock-, punk- en bikerinspiratie, voor een ijzersterke postmoderne collectie.

De modecollectie herfst winter 2023 2024 gepresenteerd door Juun.J tijdens de Paris Fashion Week (januari 2023) is tegelijkertijd dark rock en punk. De collectie is rijk aan nieuwe ideeën, zoals klassieke elementen die hier opnieuw geïnterpreteerd en modern gemaakt worden, zelfs postmodern als je het ons toestaat.

Juun.J herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Juun.J

De kleuren bepalen de sfeer van de hele collectie. Het kleurenpalet is donker en sterk, op de catwalk zien we veel zwart, of course, bruin en donkergroen, en blauw dat de sfeer van de hele collectie goed weergeeft.

Juun.J herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Juun.J

In feite is de naam van deze collectie “Broken” en in deze context vinden we alle herinterpretaties waar we het eerder over hadden. En de contrasten.

Juun.J herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Juun.J

Juun.J herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Juun.J

Juun.J herfst winter 2023 2024 – Photo courtesy of Juun.J

Rock versmelt met luxe, punk vloeit over in moderne, ogenschijnlijk oude elementen die nieuw leven krijgen ingeblazen door herinterpretatie en luxe. Kledingstukken van duidelijke militaire oorsprong, denim, kleding voor motorrijders, alles wordt op de schop genomen en vervormd, en opnieuw gepresenteerd volgens nieuwe, originele, postmoderne vondsten en lijnen.

