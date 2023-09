Boxershorts zijn comfortabel in het dragen en ook heel stoer. Ontdek de voordelen van boxershorts en lees meer over de trends voor 2023.

Boxershorts. Voordelen en trends voor 2023

Draag jij boxershorts? Jij bent niet de enige. Het dragen van boxershorts heeft allerlei voordelen. Op meerdere punten zouden boxershorts zelfs beter scoren dan de klassieke slip. In de loop der tijd zijn boxershorts een basisstuk geworden in het herenondergoed. En niet voor niks. Ontdek meer over de boxershort en de trends voor 2023.

Waar komen boxershorts vandaan?

Boxershorts hebben een rijke en stoere geschiedenis. Ze zijn vernoemd naar de losse shorts die in de jaren ’20 door professionele boksers worden gedragen en die waren ontworpen om boksers tijdens wedstrijden de nodige bewegingsvrijheid bieden.

In 1925 werden boxershorts bij het publiek in een meer draagbare vorm geïntroduceerd. De met leren riem omhulde trunks die boksers traditioneel droegen, werden omgebouwd tot korte broeken met elastische banden, met als doel vooral sporters meer comfort te bieden.

Pas na de Tweede Wereldoorlog werden boxershorts pas echt populair. Het verhaal wil dat soldaten tijdens de oorlog een korte versie van de toen gangbare lange onderbroek als veldondergoed droegen. Toen de soldaten naar huis terugkeerden, bleven ze dit soort onderbroeken dragen, wat de modetrends beïnvloedde.

De echte topjaren van de boxershorts moesten nog komen. Die kwamen met de jaren ’80. In dat decennia waren ze booming en vooral onder de jongeren razend populair. Boxers werden een must-have fashion item en kwamen in allerlei kleuren en motieven.

Huidige modetrends in boxershorts voor 2023

Tot op de dag van vandaag dragen veel mannen boxershorts. Het is een modieus item geworden dat onderhevig is aan modetrends. De boxershorts voor 2023 zijn trendy, soms zelfs luxe, effen of met up-to-date prints. Dit zijn de belangrijkste trends voor boxershorts voor 2023:

1. Opvallende prints en patronen. Van eigenzinnige en kleurrijke prints tot klassieke strepen en ruiten. Een voorbeeld hiervan is de Muchachomalo boxershort die bekend staat om zijn spannende fantasieën en unieke kleuren.

2. Duurzame materialen. Met het toenemende bewustzijn van het milieu bieden veel ondergoedmerken boxers aan die zijn gemaakt van duurzame materialen, zoals biologisch katoen, bamboe en gerecyclede stoffen.

3. Luxe stoffen. Boxers van zijde en satijn maken een comeback en zorgen voor een luxueus gevoel en een verfijnde uitstraling.

4. Technologische materialen. Boxershorts krijgen steeds vaker een technologische twist mee, zoals temperatuurregulerende eigenschappen, antimicrobiële stoffen en vochtafvoerende eigenschappen voor extra comfort en hygiëne.

Waarom zou je een boxershort dragen?

Er zijn verschillende redenen om voor boxershorts te kiezen. Ze zouden het zelfs op meerdere punten winnen van slips. Dit waarom je boxershorts zou willen dragen:

1. Comfort. Boxers vallen in de regel vrij ruim en bieden comfort en bewegingsvrijheid. Ze zijn minder strak dan een slip en dat is iets wat veel mannen als aangenaam ervaren.

2. Betere warmteregulering. De losse pasvorm zorgt voor een betere luchtcirculatie, waardoor de temperatuur in de ‘privé-gebieden’ laag blijft, wat gunstig is voor – laten we het zo zeggen – de vruchtbaarheid.

3. Minder risico op huidschimmels. Door de betere luchtcirculatie heb je minder last van jeuk en lichaamsgeurtjes en minder kans op huidschimmels.

3. Stoer. Boxershorts zijn gewoon stoer en cool. Veel vrouwen zien mannen liever in een boxershort dan in een slip.

4. Veilig bukken. Bij het bukken geef je geen billen bloot :-)

5. Mooi afkleden. Boxershorts, vooral de wat strakkere modellen, kleden mooi af onder je broek. Je kunt er ook voor kiezen om je boxershorts boven je broekrand uit te laten komen, iets wat tegenwoordig weer helemaal in de mode is.

Kortom, boxershorts hebben een lange weg afgelegd sinds hun introductie in de jaren ’20. Ze bieden comfort, veelzijdigheid en een breed scala aan keuzes. En ze zijn supertrendy en stoer!