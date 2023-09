Begin het nieuwe seizoen met een nieuwe hair look. We zetten de haartrends voor mannen voor herfst winter 2023 2024 voor je op een rijtje.

Dit zijn de haartrends voor mannen voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Voor je het weet, zitten we midden in de herfst en stevenen we op de winter af. Maak een nieuwe start met een nieuwe hair look. We zetten de meest populaire haartrends voor mannen voor herfst winter 2023 op een rijtje.

Dé trend: langer haar

Dit zijn de haartrends voor mannen voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Maar eerst even iets voor de algemene mood. Backstage bij de modeweken voor de heren hebben we vooral langere haarcoupes gezien. Dit is de voortzetting van trends als de mullet (haarmat) en shag van de afgelopen seizoenen. Die zetten de deur open naar langere lokken. Langere haarlengtes dus voor de mannen voor herfst winter 2023 2024. Tot op de oren of daarover. En verder lekker veel en wat langer haar van achteren zodat het spannend van achter je nek vandaan komt.

Haartrends voor mannen voor herfst winter 2023 2024

1. Het Leonardo DiCapro kapsel. Dit kapsel hebben we te danken aan Leonardo DiCaprio (in Titanic) en aan de comeback van de jaren ’90. De ‘Leo’ zoals dit kapsel ook wel wordt genoemd, is een wat langer kapsel met een middenscheiding en lange zijlokken. Deze hair look wordt vanwege die symmetrische zijlokken ook wel ‘the curtains’ genoemd.

2. Uitgegroeide krullen. De afgelopen jaren zijn we steeds meer onze eigen, natuurlijke textuur gaan omarmen. Een trend die daarbij hoort, is: uitgegroeide krullen. Laat de natuurlijke slag of beweging in je haar z’n gang gaan. Zet nu eens niet de schaar in je krullen maar laat ze uitgroeien. Dit is een supercoole look die bovendien weinig onderhoud vergt. voor een extra touch kun je je uitgegroeide krullen een wet look meegeven.

Dit zijn de haartrends voor mannen voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

3. Klassieke middenscheiding. De klassieke middenscheiding zal nooit uit de mode gaan. Ga voor wat langer haar bovenop je hoofd en wat korter haar aan de zijkanten en achterkant. Je kunt dit kapsel op een natuurlijke manier met beweging of volume dragen maar je kunt je haar ook glad rond je hoofd stylen met een gel of wax.

4. Achterover gekamd haar. Een andere supercoole look die we steeds weer op de catwalks tegenkomen, is: achterovergekamd haar. Ook hier kun je kiezen voor volume of juist voor een glad gestylede look met gel of wax. Het maakt niet uit hoe je haar geknipt is, met deze look kom je altijd goed voor de dag.

Dit zijn de haartrends voor mannen voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

5. De moderne haarmat. Vrij korte kapsels met langer haar in de nek (de haarmat!) zijn nog steeds een trend. We zagen dit soort mannenkapsels de afgelopen jaren veel. Ze zijn nu iets op hun retour maar dat maakt deze hair cuts niet minder cool.

6. De French crop. Ook de French crop is nog steeds populair. In deze hair look is het haar bovenop langer en aan de zijkanten en achterkant van je hoofd vrij kort. Kenmerkend voor de French crop is het langere haar aan de voorkant dat vaak als een warrige pony over het voorhoofd wordt gestyled.

7. Statement haarkleuren. Een andere haartrend voor mannen voor herfst winter 2023 2024 zijn statement haarkleuren. Denk hierbij aan platinablond maar ook felle roodkleuren.

