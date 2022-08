Zo veelzijdig zijn de lange herenkapsels voor herfst winter 2022 2023

Mannenkapsels trends herfst winter 2022 2023 – Foto ADVERSUS

De afgelopen jaren hebben we op het gebied van de haartrends voor de mannen heel wat meegemaakt. Zo zagen we op de internationale catwalks (en ook in het straatbeeld) steeds vaker mullets (lang haar in de nek) langskomen. Ook zijn de volumes flink groter geworden. Door deze trends zijn gewend geraakt aan méér en langer haar op ons hoofd.

Meer haar betekent tegelijkertijd ook meer mogelijkheden, zowel qua snit als qua styling. Dat is in de haartrends voor herfst winter 2022 2023 goed te zien. Er zijn wel rode lijnen maar er is heel veel ruimte voor een persoonlijke interpretatie.

Neem nu de mullet, het haarmatje. Op zich is deze trend alweer achterhaald. Eigenlijk moeten we het anders zeggen. Deze trend is uitgegroeid tot kapsels met een duidelijk kortere voorkant en zijkanten en (veel) langer haar in de nek. De haarlengtes lopen, anders dan bij het matje, wat geleidelijker in elkaar over.

Kortom, van achteren wat langer haar is zeker iets om in gedachten te houden als je zin hebt om eens iets anders met je haar te doen.

Heb je veel volume dan kun je ook kiezen voor beweging. Die mag deze winter best wat gecontroleerder zijn, zoals je op onze kapselfoto’s ziet. Een mooie slag, een kunstige bijna-kuif, een golfbeweging aan de zijkanten. Het mag allemaal.

Verder kun je ook voor een wat langer kapsel op één lengte kiezen. Voor een moderne look draag je dat met een middenscheiding.

Tot slot signaleren we de pony. Was dat eerst iets waar je als man nog voor terugschrok, inmiddels is dat taboe doorbroken en zijn pony’s of in ieder geval wat langer haar aan de voorkant aan de orde van de dag.

Bekijk onze kapselfoto’s, gemaakt tijdens de Milan Fashion Week voor zomer 2023 maar eens en laat je inspireren.