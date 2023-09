Lotus onthult de Emeya, de eerste elektrische hyper-GT

Lotus heeft vandaag in New York City de Emeya onthuld, de eerste vierdeurs hyper-GT van het merk. “Door ons rijke erfgoed te combineren met intelligente prestaties en de nieuwste geavanceerde technologieën verleggen we de grenzen van hoe een luxe elektrische auto eruit moet zien en moet rijden – we creëren echte rijdersauto’s”, zegt Feng Qingfeng, CEO van Lotus Group.

De Emeya zet een nieuwe maatstaf hoe een Lotus moet rijden en aanvoelen. Het nieuwe model is niet alleen het resultaat van 75 jaar expertise op het gebied van technologie en design, maar bevat ook de nieuwste innovaties. De Emeya is een elektrische GT die fantastisch is om te rijden en uitzonderlijk presteert.

Hij heeft geavanceerde en actieve aerodynamische features, zoals de baanbrekende actieve grille in het front, de diffuser aan de achterkant en de achterspoiler. Deze highlights worden gecombineerd met een laag zwaartepunt dat Lotus ‘hyperstance’ noemt. Het totaalpakket verbetert de stabiliteit tijdens het rijden en zet een nieuwe standaard in het GT-segment op het gebied van uitmuntend rijgedrag.

De Emeya is voorzien van een elektronisch geregelde luchtvering. De geavanceerde sensoren van het systeem monitoren de weg 1.000 keer per seconde en passen de vering automatisch aan om een maximale rijkwaliteit te garanderen.

De topuitvoering van de Emeya line-up is uitgerust met Lotus’ krachtige dual-motor setup. Met zijn topsnelheid van meer dan 250 km/u en een sprinttijd van 0 naar 100 km/u in minder dan 2,8 seconden is deze Lotus één van de snelste elektrische GT’s ter wereld.

De Emeya levert klanten ook topprestaties op het gebied van opladen, waar ze ook naartoe reizen. Met een 350 kW DC-snellader kan hij in ongeveer vijf minuten een actieradius van 150 km bijladen en het accupakket binnen 18 minuten tot 80% laden.

De Emeya is bewust ontworpen en bevat geavanceerde materialen uit duurzame bronnen om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Daartoe behoren niet alleen een nieuw luxe materiaal dat is gemaakt van hergebruikte vezels uit de mode-industrie, maar ook PVD-aluminium, alcantara, nappaleder en Ultrafabrics PU.

Elke inzittende van de Emeya kan genieten van een ongeëvenaarde muziekervaring die wordt geboden door een meeslepend audiosysteem dat in samenwerking met KEF is ontwikkeld. Het geavanceerde luidsprekersysteem tilt de audiobeleving naar een nieuw niveau en beschikt onder meer over de bekroonde KEF Uni-Q® speakers, de ruimtebesparende Uni-Core™ subwooferbehuizing en het Dolby Atmos compatibel 3D-surroundgeluid – voor het eerst te ervaren aan boord van een Lotus, de Hyper-SUV Eletre.

“Dit is een Lotus zoals je nog nooit eerder hebt gezien. We hebben een luxe performance-auto gecreëerd die bestuurders vertrouwen geeft en blij maakt met rauwe emotie en puur plezier – en ze verbindt met de weg”, zegt Ben Payne, Vice President of Design, Lotus Group.

De Lotus Emeya brengt emotie en logica samen met power en precisie en verbindt de kracht van het sportwagen-DNA van Lotus met de luxe en het comfort van een vierdeurs GT. De naam Emeya werd gekozen om de ambitie en toewijding van Lotus voor dit nieuwe model te belichamen.

De Emeya staat aan de top van de line-up van luxe elektrische lifestyle-modellen van Lotus en is een belangrijk onderdeel van de visie van het bedrijf om tegen 2028 een mondiaal performance-merk te worden. De productie start naar verwachting in 2024.

De wereldpremière van de auto vond plaats in Studio Emeya in het hart van New York City en is onderdeel van een driedaagse meeslepende brand-experience waarbij het verleden, het heden en de toekomst van Lotus centraal staan.

Studio Emeya beslaat vier verdiepingen van een parkeergarage in Manhattan en neemt genodigden mee op een reis door de tijd, langs het rijke erfgoed en de grote expertise van het merk. Gasten krijgen er ook een exclusief kijkje achter de schermen bij de ontwikkeling van de Emeya en wat deze nieuwe Lotus tot een echte rijdersauto maakt. Na de spannende onthulling van de auto op het dak van gebouw vermaakte DJ en radiopresentator Benji B de gasten, die er ook persoonlijk kennis konden maken met de Emeya.