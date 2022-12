Mannen en gezichtsverzorging. 10 Regels om dag in dag uit te volgen

We hebben het vandaag over mannen en gezichtsverzorging. Dat is nog wel eens taboe. Als het woord gezichtsverzorging valt, denk we al gauw aan onze vriendin of vrouw die ’s avonds minutenlang, misschien wel een half uur, voor de spiegel met crèmes en andere spulletjes in de weer is. Ze is moe, heeft een beetje hoofdpijn. Natuurlijk.

Maar wat gebeurt er in die dertig mysterieuze minuten van relatieve relax en radiostilte (voor ons mannen dan), waarin wij even niet worden getrakteerd op eindeloze verhalen over diëten, vriendinnen, angsten, plannen, restaurants, vakanties. Wie in een relatie zit, of een relatie heeft gehad, zal precies weten wat we bedoelen.

Wat er daar in die dertig minuten in de badkamer gebeurt is: gezichtsverzorging. En die verzorging bestaat niet uit het opsmeren van de eerste de beste crème die voorhanden komt op momenten dat je huid slap en vermoeid oogt. Huidverzorging is iets dat elke dag terugkomt, een ritueel dat je dagelijks moet uitvoeren. Het vergt discipline en ook enige kennis van zaken.

Weet je niets van huidverzorging, hoe je dat moet doen, waar je moet beginnen? Geen probleem, wij zijn er voor je. We hebben tien regels voor huidverzorging voor je die je op weg kunnen helpen.

Reinig je huid goed, tenminste één keer per dag. Je kunt je huid simpelweg schoonmaken met een watje met wat lauwwarm water, maar beter nog is het als je een reinigingsproduct voor jouw type huid gebruikt. Vooral in geval van acne is dat heel belangrijk. Wanneer? Als je tijd en zin hebt, ’s morgens en ’s avonds. Als je weinig tijd en zin hebt, dan ’s avonds om vuil, stof, smog en dergelijke dat zich in de loop van de dag op je huid heeft opgehoopt en in je poriën is doorgedrongen te verwijderen. Scrubben. Scrubben is iets dat iedereen af en toe zou moeten doen. Het verwijdert dode huidcellen, verlevendigt een grauwe tint en geeft je huid glans. Gebruik een mild product met niet al te grove korrels, zeker niet voor je gezicht. De mannenhuid mag dan sterker zijn dan die van vrouwen, ga er toch voorzichtig mee om. Kies daarom, ook als je denkt dat je huid wel tegen een stootje bestand is, liever een wat mildere scrub. Koop en gebruik een nachtcrème. Voor de rijpe huid is een nachtcrème met retinol (vitamine A) heel geschikt om sporen van vroegtijdige huidveroudering tegen te gaan of te verzachten. Investeer in een oogcrème. De huid rond je ogen is delicater dan de rest van je gezichtshuid. Gebruik daarom voor deze zone een speciale crème die je elke avond opdoet. ’s Morgens, na het douchen, breng je een dagcrème op een schone huid aan. Die is in de regel lichter dan de nachtcrème. Gebruik bij voorkeur een dagcrème met een SP-filter (tenminste SPF30). De zon mag dan voor heel veel dingen goed zijn, het is ook veroorzaker nummer één van vroegtijdige huidveroudering, en je gezicht is altijd onbedekt. Ook een crème op basis van AHA (alfahydroxyzuren) kan je huid zichtbaar verjongen. We hebben het hier over een exfoliant (de chemische versie van de scrub). Je kunt je wekelijkse scrub dan ook afwisselen met een crème op basis van AHA. Laat je adviseren over het gebruik ervan. Het is de moeite waard om je hier eens in te verdiepen. Wil je echt iets extra’s voor je huid doen, voeg dan een hydraterend en voedend serum aan je dagelijkse routine toe. Die gebruik je voor het aanbrengen van je hydraterende crème. Er bestaan heel veel verschillende typen serums. De keuze zal afhangen van je huidtype, maar ook van het moment, het seizoen. Laat je adviseren, maar laat je niets aansmeren J Wil je het helemaal volgens het boekje doen, verwen je huid dan één keer per week met een masker. Dat kan voedend, hydraterend of reinigend zijn. Ook dit zal weer van je huidtype afhangen. Slaap, slaap en slaap. Dit is één van de allerbelangrijkste tips – hier kan geen crème of serum tegenop -. Want het is tijdens de nachtrust dat je huid, en de rest van je lichaam, zich herstelt.

