Toyota Highlander bijgepunt voor modeljaar 2023: nieuw infotainment, groot digitaal instrumentarium

Vanaf modeljaar 2023 krijgt de Toyota Highlander een reeks verbeteringen en upgrades die de auto nog luxueuzer en gemakkelijker in het gebruik maken. Bovendien is de ruime, vierwielaangedreven 7-zits SUV te bestellen in een nieuwe kleur, met nieuwe lichtmetalen wielen.

Nieuw multimediasysteem

Toyota’s nieuwste multimediasysteem doet vanaf modeljaar 2023 ook zijn intrede in de Highlander. Het Toyota Smart Connect multimediasysteem beschikt over meer functies dan het voorgaande systeem. Zo wordt cloud based navigatie toegevoegd, met real-time informatie over de situatie op de weg. Smartphone-integratie is standaard, met Android Auto® en Apple CarPlay®. Communiceren met de auto is gemakkelijker dan ooit: een ingebouwde spraakassistent kan niet alleen helpen met navigeren, maar kan ook slim reageren op commando’s. Bijvoorbeeld bij het commando “ik heb het warm”, wordt de temperatuur van de airconditioning verlaagd. Elke Highlander beschikt vanaf modeljaar 2023 over een draadloze laadmogelijkheid voor smartphones.

Instrumentarium intuïtiever

Ook het digitale instrumentarium groeit: de Highlander wordt leverbaar met een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium. Hiermee wordt de bediening nog intuïtiever, beschikt de bestuurder over meer informatie en is de informatie nog beter af te lezen. Bovendien kan de bestuurder kiezen uit vier thema’s met de nodige personalisatiemogelijkheden. Zo is zelfs het instrumentarium naar smaak te maken.

Personaliseren

Samen met de modeljaarupdate wordt ook een nieuwe exterieurkleur geïntroduceerd: Cypress Green Metallic. De diepdonkergroene kleur wordt leverbaar op alle uitvoeringen van de Highlander. Met de nieuwe kleur worden ook twee nieuwe interieurkleuren voor de SUV geïntroduceerd: Ochre en Beige. Beide kleuren tillen het interieur naar een nog hoger niveau. Als laatste worden de Highlander Premium en Business Plus uitvoeringen leverbaar met hoogglans zwarte 20 inch lichtmetalen wielen.

Najaar

De 7-zits SUV behoudt zijn zuinige en krachtige 2,5 liter hybride aandrijflijn met 182 kW / 248 pk en vierwielaandrijving. De eerste exemplaren van de vernieuwde Highlander worden aan het einde van 2022 in Nederland verwacht. Net als voor elke Toyota geldt ook voor de Highlander een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer.