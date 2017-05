Afvallen: beter minder eten of meer bewegen?

Is het beter om minder te eten of moet (mag) je hetzelfde blijven eten maar moet je jezelf verplichten om tenminste twee of drie maal per week te sporten als je kilo’s wilt kwijtraken? Het antwoord? Dat geven we je in dit artikel.



We hebben het ons allemaal al eens afgevraagd: wat is beter om af te vallen, een dieet of sporten? Is het beter om minder te eten of moet (mag) je hetzelfde blijven eten maar moet je jezelf verplichten om tenminste twee of drie maal per week te sporten als je kilo’s wilt kwijtraken? Het antwoord? Dat geven we je in dit artikel.

En dat antwoord zal de gourmands onder jullie, de lekkerbekken, degenen die niet graag iets lekkers aan zich voorbij zien gaan, niet aanstaan. Een gericht dieet is veel efficiënter om af te vallen dan sporten. De reden hiervoor is simpel: met een dieet kunnen we de hoeveelheid calorieën die invloed hebben op ons gewicht en lichamelijke vorm heel direct controleren.

Door middel van sport en lichaamsbeweging daarentegen – beide overigens wel heel belangrijk (we komen er hieronder verder op terug) – verbranden we maar een beperkt aantal calorieën.

Een voorbeeld. Als je veel vet en suikers eet, dan zit je al snel over de 2500 calorieën per dag (terwijl 1800 misschien al genoeg was – het is maar een voorbeeld) en op deze manier kom je al snel aan, of val je in ieder geval niet af. Want reken maar eens uit hoeveel calorieën je tijdens een gemiddelde training verbrandt. Stel dat je netjes je schema in de sportschool afwerkt en 50 minuten traint, waarvan 30 minuten met gewichten en 20 minuten op de loopband (of een andere aërobe beweging). In dat geval verbrand je misschien 300 tot 350 calorieën (afhankelijk van je gewicht en je metabolisme) en dat is te weinig om het teveel aan calorieën dat je tot je genomen hebt te verbranden.

Als je je afvraagt wat nu beter is, een dieet of sporten, dan is het antwoord dus ongetwijfeld: het dieet wint het van fitnessen.

Maar in het leven is het nooit allemaal ‘zwart’ of ‘wit’, ‘dit’ of ‘dat’ en dus voegen wij eraan toe dat als je wilt afvallen, strakker wilt worden en misschien ook spiermassa wilt behouden of ontwikkelen, de ideale oplossing een combinatie van dieet + sporten is.

Dit is een vast gegeven. Vraag het aan een willekeurige expert – een sportinstructeur of een dietoloog – en hij (of zij) zal het bevestigen.

Ons advies? Schrijf je in de sportschool in en houd in de gaten wat en hoeveel je eet. Ga voor een gezond en uitgebalanceerd voedingspatroon en bezuinig op vetten en suikers. Op deze manier zul je snel resultaat zien en zal je lichamelijke vorm aanzienlijk verbeteren.

