De allereerste BMW X1 M35i

De nieuwe BMW X1 M35i manifesteert zich als topmodel van de BMW X1 en combineert het spontane rijplezier van een Sports Activity Vehicle (SAV) met de dynamiek en stuurprecisie van BMW M modellen. De viercilinder-in-lijn 2,0-liter benzinemotor is van de nieuwe modulaire generatie BMW Group Efficient Dynamics motoren en voorzien van M TwinPower Turbo technologie. De krachtbron is gekoppeld aan een 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling. Het maximale vermogen bedraagt 221 kW (300 pk) en een maximaal koppel van 400 Nm.



Vanuit stilstand bereikt de nieuwe BMW X1 M35i in 5,4 seconden de 100 km/h en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h. M specifieke ondersteltechnologie – inclusief optionele M Compound-schijfremmen, een primeur voor een performance model – zorgt samen met de intelligente BMW xDrive vierwielaandrijving voor sublieme prestaties. Het sportieve karakter van de BMW X1 M35i komt in het interieur en exterieur tot zijn uiting. Het nieuwe topmodel heeft exclusieve design- en uitrustingsdetails die zijn voorbehouden aan de high-performance modellen van BMW M GmbH. Dit zijn bijvoorbeeld de dubbele uitlaateindpijpen en de optionele M Sportstoelen met verlicht M logo. De BMW X1 M35i is ook een van de eerste modellen met het nieuwe BMW iDrive met QuickSelect en BMW Operating System 9. De Europese marktintroductie vindt plaats in november 2023.



Krachtigste BMW viercilindermotor van nieuwe generatie.

De krachtigste versie van de viercilinder benzinemotor van de nieuwe modulaire generatie zorgt voor een zintuigprikkelende rijbeleving. Verschillende innovaties onderscheiden deze nieuwe motoren van de vorige generatie. Zo loopt de krachtbron volgens de Miller cyclus, zijn de inlaatkanalen en verbrandingskamers nieuw ontworpen en zijn de timing van de nokkenas, het injectiesysteem en de afvoer van uitlaatgas gewijzigd.



Tot de M specifieke highlights van de 2,0 litermotor behoren een nieuwe en extreem robuuste krukasgeleiding, een geoptimaliseerd systeem voor de olietoevoer met koelingskanalen naar de zuigers en gebruik van hoofdlagerschalen en -kappen zoals die ook zijn te vinden in de nieuwste generatie zescilinder-in-lijn benzinemotoren. De M TwinPower Turbo technologie is geüpgraded voor betere prestaties van de turbocompressoren en indirecte luchtkoeling. Tegelijkertijd zorgt dubbele brandstofinjectie per cilinder voor een optimaal brandstofmengsel. De motor is verder voorzien van VANOS variabele nokkenastiming met geoptimaliseerde olietoevoer en VALVETRONIC volledig variabele kleptiming. De motor levert zijn maximale vermogen van 221 kW (300 pk) tussen 5.750 en 6.500 t/min, terwijl het maximale koppel van 400 Nm beschikbaar is tussen 2.000 en 4.500 t/min.



De prestaties van de nieuwe viercilinder worden versterkt door een oorstrelend en vol geluid uit het M specifieke uitlaatsysteem. Bij de BMW X1 M35i worden de uitlaatgassen geleid door een kenmerkend uitlaatgassysteem van BMW M GmbH met dubbele uitlaateindpijpen. De uitlaateindpijpen zijn links en rechts in de achterbumper gevormd en zijn kenmerkend voor de high-performance modellen van BMW M.



7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling en M Sport Boost.

De 7-traps Steptronic transmissie van de nieuwe BMW X1 M35i onderscheidt zich met zeer snelle schakelacties. Schakelpaddles aan het stuurwiel maken het daarnaast mogelijk om handmatig te schakelen. De M Sport Boost functie zorgt voor een uitzonderlijk sterke acceleratie. Het inschakelen van deze meest sportieve stand voor aandrijflijn en onderstel gebeurt door de linker schakelpaddle ten minste 1 seconde ingetrokken te houden.



Optimale grip en dynamiek: BMW xDrive vierwielaandrijving en mechanisch limited-slip differentieel op de vooras.

De BMW xDrive vierwielaandrijving zorgt ervoor dat de aandrijfkracht op basis van de omstandigheden optimaal wordt verdeeld over de voor- en achterwielen. Het systeem werkt daarvoor continu samen met de andere onderstelsystemen. Een koppeling met elektro-hydraulische aansturing kan aandrijfkracht binnen milliseconden naar de achterwielen sturen, wat zorgt voor aanzienlijk meer tractie, grip, stabiliteit en sportieve prestaties.



De vierwielaandrijving wordt bijgestaan door een mechanisch limited-slip differentieel, dat is geïntegreerd in de 7-traps Steptronic transmissie. Het differentieel beperkt het snelheidsverschil tussen beide voorwielen. Met een vergrendeling tot 26 procent zorgt het differentieel voor extra grip op losse ondergrond of op glad wegdek bij slecht weer, terwijl ook de wendbaarheid en dynamiek in bochten erop vooruit gaat.



Standaard adaptief M onderstel en Sport Steering.

De nieuwe BMW X1 M35i is standaard voorzien van het adaptieve M onderstel met mechanisch aangestuurde, verstelbare en frequentie-selectieve dempers. Die zorgen voor zowel extra dynamiek als comfort op lange afstanden. Het sportieve topmodel staat ook 15 millimeter lager boven het wegdek dan de andere BMW X1 modellen. De eveneens standaard Sport Steering biedt snelheidsafhankelijke Servotronic stuurbekrachtiging met een zeer directe overbrenging.



Remsysteem met optionele M Compound-schijfremmen.

Het remsysteem van de nieuwe BMW X1 M35i reageert opvallend direct en precies op de input van de bestuurder, terwijl het rempedaal uitstekende feedback geeft. De activering van de remmen, de rembekrachtiger en de bediening van de remmen is samengebracht in één compacte module, waarbij een elektrische aansturing zorgt voor de juiste remdruk.



De BMW X1 M35i is het eerste performance model van BMW M GmbH dat optioneel leverbaar is met M Compound-schijfremmen, met vierzuiger vaste remklauwen en geperforeerde remschijven voor met een diameter van 385 mm en eenzuiger zwevende remklauwen achter met geïntegreerde handrem en remschijven met een diameter van 330 mm. De remklauwen zijn uitgevoerd in grijs en voorzien van het M logo.



Geavanceerde tractiecontrole voor extra dynamiek.

De combinatie van uitgebalanceerde handling en optimale dynamiek dankt de BMW X1 M35i aan de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) en de geavanceerde tractiecontrole. Daarbij is de tractiecontrole in het motormanagement geïntegreerd. De tractiecontrole zorgt voor optimale grip (zelfs op gladde ondergrond) en ongeëvenaarde stabiliteit, zowel in rechte lijn als in bochten.



Standaard 19-inch lichtmetalen M wielen.

19-inch lichtmetalen M wielen behoren tot de standaarduitrusting van de BMW X1 M35i. De lichtmetalen wielen zijn voorzien van banden die 20 mm breder zijn dan bij het vorige model, wat de BMW X1 M35i nog meer dynamisch potentieel geeft. Optioneel zijn 20-inch lichtmetalen M wielen in een exclusief dubbelspaak design en met sportbanden.



Design en uitrustingen: met de signatuur van M.

De nieuwe BMW X1 M35i onderscheidt zich niet alleen met zijn prestaties van de andere BMW X1 modellen, maar ook met zijn M specifieke design. Het interieur van de BMW X1 M35i heeft standaard al een bijzonder sportieve uitstraling. Dat is verder te versterken met exclusieve opties zoals de M Sportstoelen. M specifieke weergaven op het BMW Curved Display – een 10,25-inch digitaal instrumentenpaneel en een 10,7-inch informatiedisplay, die samen een geheel vormen – attenderen de bestuurder op de sportieve prestaties.



Bekende M details: M nierengrille met horizontale dubbele spijlen, M buitenspiegelkappen en vier uitlaateindpijpen.

De M specifieke designkenmerken van de nieuwe BMW X1 M35i vormen een visuele bevestiging van de techniek die in de uitzonderlijk sportieve auto schuilgaat en dragen bovendien bij aan een optimale aerodynamica en aanvoering van koellucht. De voorbumper met bijzonder grote luchtinlaten zorgt er bijvoorbeeld voor dat de motor, transmissie en remmen altijd een optimale temperatuur hebben, zelfs bij hard remmen. Prominente dorpelverbreders, een modelspecifieke dakspoiler en een achterbumper met diffusorinzet maken het prestatiegerichte karakter van het nieuwe topmodel direct duidelijk.



De BMW M nierengrille van de nieuwe BMW X1 M35i is voorzien van het M logo en horizontale dubbele spijlen – een detail dat de high-performance modellen van BMW M GmbH kenmerkt. In het zijaanzicht vormen de zwarte M buitenspiegelkappen en de dubbele spiegelvoet een highlight. Eveneens heel herkenbaar zijn de vier uitlaateindpijpen – elk met een diameter van 80 mm – die uiterst links en rechts zijn geïntegreerd in de modelspecifieke achterbumper, als een visuele verwijzing naar de meest verfijnde motor van het modelaanbod.



M specifiek interieur, optioneel met M Sportstoelen.

Het eveneens M specifieke cockpitdesign draagt bij aan de intense, prestatiegerichte beleving in het interieur. Highlights zijn het met Alcantara beklede dashboard, de Aluminium Hexacube Dark interieuraccenten, antracietkleurige hemelbekleding, M instaplijsten, M pedalen, de M specifieke weergaven op het BMW Curved Display – en optioneel ook het BMW Head-Up Display – en het met leder beklede M Sportstuurwiel met schakelpaddles.



Tot de standaarduitrusting van de nieuwe BMW X1 M35i behoren ook met zwart Veganza/Alcantara beklede sportstoelen met blauw contrasterend stiksel. Deze stoelen zijn optioneel leverbaar met Vernasca leder met speciaal diamantpatroon. M Sportstoelen zijn optioneel leverbaar.



Het sportieve interieur is niettemin onverminderd functioneel. De rugleuning van de achterbank is in de verhouding 40:20:40 neerklapbaar en de hoek van de rugleuning is voor iedere zitplaats individueel instelbaar. Optioneel zijn de achterste zitplaatsen naar voren en naar achteren verschuifbaar voor nog meer flexibiliteit. De bagageruimte heeft een inhoud van 540 liter en is te vergroten tot 1.600 liter.



Rijke standaarduitrusting.

De nieuwe BMW X1 M35i is standaard voorzien van automatische airconditioning, BMW Live Cockpit Plus met BMW Maps navigatie, M dakrails in hoogglans zwart, automatische bediening van de achterklep, een regensensor met automatische activering van de koplampen, vier USB-C aansluitingen en twee 12V aansluitingen.



Ook wat betreft assistentie en geautomatiseerd rijden en parkeren laat de BMW X1 M35i niets te wensen over. Tot de standaarduitrusting behoren Front Collision Warning, Cruise Control met remfunctie en Parking Assistant met achteruitrijcamera en Reversing Assistant (achteruitrijassistent). Optioneel leverbaar zijn onder meer Steering and Lane Control, Active Cruise Control met Stop&Go functie, Active Navigation, Exit Warning, Surround View, Remote 3D View, de BMW Drive Recorder en de Remote Theft Recorder.



Weergave, bediening en connectiviteit: BMW iDrive met QuickSelect en BMW Operating System 9.

De nieuwe BMW X1 M35i is een van de eerste modellen met de vernieuwde versie van het BMW iDrive bedieningssysteem, met QuickSelect en BMW Operating System 9. Om het selecteren en bedienen van verschillende functies en digitale services nog intuïtiever en gemakkelijker te maken, biedt de nieuwste generatie BMW iDrive een nieuw ontworpen ‘home’ scherm en de QuickSelect functie. Het gaat om een verbeterde menustructuur, die lijkt op die van mobiele apparaten zoals bij smartphones en tablets. Door de juiste informatie op de juiste plek te tonen, zorgt het nieuwe BMW iDrive voor een meer gefocuste en veiliger rijbeleving.



Het BMW iDrive systeem met QuickSelect wordt ondersteund door BMW Operating System 9. Deze technologie biedt een nog breder aanbod van digitale content voor informatie en entertainment. Er zijn vaker updates en de toegang tot verschillende specifieke online services is verbeterd. BMW iDrive met QuickSelect werkt samen met het BMW Curved Display en de BMW Intelligent Personal Assistant en is daarmee volledig gericht op bediening via het touchscreen en met natuurlijke spraakcommando’s.

