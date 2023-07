Horloge trends voor 2023. Klassiek of met een zomerse touch

Horloges voor zomer 2023

2023 is een inspirerend jaar als het gaat om horloges. Horloge liefhebbers kunnen hun hart ophalen. Bekende merken als Rolex, Cartier, Tudor en IWC hebben voor najaar 2023 indrukwekkend mooie nieuwe modellen gepresenteerd die binnenkort in de winkels zullen liggen. Maar ook de modellen waar je nu al mee kunt schitteren, liegen er niet om. We lichten een paar must-have uurwerken voor deze zomer voor je uit: een klassieker maar ook een paar modellen met een uitgesproken zomerse touch.

Rolex Oyster Perpetual met gekleurde wijzerplaat

Als er één horloge is dat bij uitstek bij de zomer past, dan is het wel de Oyster Perpetual Rolex met gekleurde wijzerplaat, iets wat wel heel uniek is voor zo’n klassieker. Je kunt kiezen voor een geraffineerd zalmroze wijzerplaat of voor een wijzerplaat in een flitsend felgele kleur. Deze gekleurde versies laten zich heel mooi dragen bij outfits in gedekte kleuren zodat alle aandacht naar je horloge gaat, maar ze kunnen ook een op zich al kleurrijke zomer look versterken.

De Oyster Perpetual Rolex met gekleurde wijzerplaat komt in verschillende maten, startend vanaf 31mm. Ze zijn nieuw en pre-owned verkrijgbaar en van de zalmroze plaat zijn er inmiddels al vintage modellen te vinden. Zo’n horloge kost je dan ongeveer 5.000 Euro of meer, afhankelijk van de kleur wijzerplaat en de staat van het horloge.

Rolex Oyster Perpetual Datejust

De Rolex Datejust (die voluit eigenlijk Rolex Oyster Perpetual Datejust heet) is het grotere broertje van de Oyster Perpetual waarvan we hierboven de gekleurde variant noemden. Dit is een absolute tijdloze klassieker, een horloge dat nooit uit de mode zal gaan. Het is een horloge om altijd en overal te dragen. Het voegt een geraffineerde touch aan je look toe die niemand zal ontgaan.

Afhankelijk van jouw budget en wensen kun je het zo gek maken als je zelf wilt. Je kunt kiezen voor een Datejust van staal, maar ook van staal met witgoud, geelgoud of zelfs roségoud. De prijzen lopen uiteen. Een vintage Datejust in 36mm kun je al kopen voor 4.500 Euro. De prijs van een nieuw en ongedragen model in 41mm ligt tegen de €20.000; we hebben het dan wel over een wijzerplaat met diamanten.

Linnen wijzerplaten

Terug naar klassiekers met een uitgesproken zomerse touch: behalve gekleurde wijzerplaten zijn er ook uurwerken met een linen dial, een linnen wijzerplaat. Zo’n wijzerplaat staat fantastisch bij een zomerse outfit. Je kunt deze spannende variant combineren met een linnen pak, of dragen bij een nonchalant linnen overhemd maar natuurlijk doet zo’n linnen wijzerplaat het ook heel goed bij andere materialen en casual outfits. Met zo’n horloge heb je aan een spijkerbroek en T-shirt al (meer dan) genoeg.

Lijkt zo’n linnen wijzerplaat je wel iets, dan kun je denken aan een vintage Omega met linen dial. Ze zijn er al voor een vrij beperkt budget van om en nabij de 1.500 Euro. Voor een Rolex met linnen wijzerplaat moet je denken aan een budget van 7.000 tot 20.000 Euro.

Zoals je ziet, kun je qua horloge deze zomer alle kanten op. Je kunt kiezen voor een tijdloos exemplaar maar je kunt ook voor een uurwerk met een uitgesproken zomerse touch gaan zoals een gekleurde wijzerplaat of voor een wijzerplaat in het zomerse materiaal linnen.