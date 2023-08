De nieuwe Ford Mustang GTD is een technologisch hoogstandje, geïnspireerd op de Mustang GT3 raceauto die in 2024 deelneemt aan

Ford onthult Mustang GTD

De nieuwe Ford Mustang GTD is een technologisch hoogstandje, geïnspireerd op de Mustang GT3 raceauto die in 2024 deelneemt aan de 24 uur van Le Mans. Zijn brede en grotendeels uit koolstofvezel opgetrokken carrosserie, evenals de grote achtervleugel zeggen alles over deze auto: dit is een Ford Mustang als nooit tevoren.

“De Mustang GTD maakt korte metten met elk vooropgezet idee van een supercar”, zegt Jim Farley, president en CEO van Ford. “Dit is een nieuwe aanpak voor ons. We hebben geen straatauto voor het circuit ontworpen, maar een raceauto voor de openbare weg. De Mustang GTD bezit racetechnologie van de Mustang GT3, verborgen onder zijn koolstofvezel Mustang-carrosserie.”

Elk onderdeel van de Mustang GTD is doelbewust en met uiterste precisie ontworpen. Elke vorm wordt gedreven door functie, met het uiteindelijke doel om sneller over het circuit te gaan met meer technologie dan de raceauto’s waarop hij is gebaseerd. De Mustang GTD is ontwikkeld door veel van dezelfde engineers die eerder aan de Mustang-raceauto’s en Le Mans-winnende Ford GT hebben gewerkt. Het doel was om de snelste Mustang ooit voor de openbare weg te creëren.

De Mustang GTD wordt flink op het asfalt geduwd dankzij de indrukwekkende downforce van de actieve aerodynamica en biedt sensationele mechanische grip dankzij de extra brede banden in combinatie met de in hoogte verstelbare, short-long arm double wishbone voorwielophanging en multi-link achterwielophanging. De koolstof-keramische remmen staan garant voor ongekende remprestaties, terwijl de achterin geplaatste 8-traps transmissie met dubbele koppeling en de lichtgewicht, van koolstofvezel gemaakte cardanas bijdragen aan de gewichtsverdeling van nagenoeg 50/50. De Mustang GTD wordt aangedreven door een imposant klinkende 5,2-liter supercharged V8-motor die naar schatting 800 pk zal leveren.

Extreme prestaties en technologie

De Ford Mustang GTD wordt aangedreven door een speciaal ontwikkelde 5,2-liter supercharged V8-motor. De krachtbron maakt gebruik van dubbele luchtinlaten en een dry-sump motoroliesysteem dat voor het eerst op een straatlegale Mustang is toegepast. Mede dankzij het optionele, actieve uitlaatsysteem van titanium produceert de V8-motor een uitzonderlijke sound als die voorbij de 7.500 t/min het rode toerengebied bereikt. Met een geschat vermogen van 800 pk* is de Mustang GTD de krachtigste Mustang ooit voor de openbare weg.

De kracht van de supercharged V8-motor wordt via een koolstofvezel aandrijfas en een achterin geplaatste 8-traps ‘transaxle’ transmissie met dubbele koppeling naar de achterwielen gestuurd. Deze aandrijfarchitectuur is gekozen aan de hand van vele circuitsimulaties en tests op de vermogenstestbank. Bovendien draagt deze constructie bij aan de nagenoeg ideale gewichtsverdeling van 50/50 op de voor- en achteras.

De extreme prestaties van de Ford Mustang GTD zijn niet alleen te danken aan de aandrijftechnologie, maar ook aan de uiterst geavanceerde semi-actieve wielophanging, die zowel de veersnelheden als de rijhoogte kan variëren.

De adaptieve dempertechnologie met hydraulisch geregelde bewegingen van de veren en hoogteverstelling zorgt voor ongekende prestaties op de weg en op het circuit. De instellingen van de wielophanging zorgen voor een bijna 40 millimeter verlaagd onderstel in de Track-modus. Ook is de spoorbreedte bijna 10 centimeter (4 inch) groter dan bij de Mustang GT.

De short-long arm double wishbone voorwielophanging biedt een verbeterde laterale stijfheid en kinematica, vooral in snelle bochten waar de G-krachten hoog oplopen. Voor de achterwielophanging wordt gebruik gemaakt van een multi-link opstelling volgens een aan de autosport ontleende pushrod en rocker arm-architectuur. De Adaptive Spool Valve schokdempers en veren zijn in een horizontaal kruispatroon geplaatst, geïntegreerd met een bijzonder stijf en lichtgewicht buisvormig subframe. Deze unieke architectuur creëert een directe 1:1 bewegingsverhouding van duwstang tot demper, zodat de auto zeer nauwkeurig reageert op de omstandigheden op het circuit.

Larry Holt, Executive Vice President, Multimatic Special Vehicle Operations: “We zijn enorm trots op ons werk aan de Mustang GTD. Het demonstreert onze state-of-the-art ophangingstechnologie (DSSV), met functies die niet eens zijn toegestaan in de racerij. De Mustang GTD zet de nieuwe maatstaf en we kunnen niet wachten tot klanten de sensatie van het rijden ervaren.”

De wegligging en stabiliteit in bochten worden naar een nog hoger niveau getild dankzij de uitzonderlijk brede banden. Zo zijn de voorbanden 325 millimeter breed (net zo breed als de achterbanden van de Ford GT), terwijl op de achteras 345 millimeter brede banden zitten. Het kleverige rubber is gemonteerd op 20-inch wielen van gesmeed aluminium of gesmeed magnesium. De magnesium wielen bieden de ideale combinatie van gewicht en duurzaamheid en hebben een vergelijkbaar ontwerp als die van de Mustang GT3.

Achter die wielen bevinden zich grote koolstof-keramische remmen van Brembo. Die zijn geoptimaliseerd voor een goede warmteafvoer, wat leidt tot krachtigere en consistentere remprestaties op de limiet. De warmte van de achterste remmen wordt afgevoerd via speciale koelsleuven onder de achterwielophanging.

Verder is de Mustang GTD uitgerust met compleet nieuwe technologie van Ford, zoals variabele tractiecontrole in circuitmodus. Hiermee kan de bestuurder de grenzen van de auto verleggen door het motorvermogen en de tractiecontrole aan te passen. Aanpassingen kunnen worden gedaan zonder de handen van het stuurwiel te halen.

Ondanks zijn pure racekarakter omarmt de Mustang GTD de toekomst van autotechnologie en maakt hij gebruik van een geavanceerde, elektronische mogelijkheden, gebaseerd op technologie van de zevende generatie Mustang. Daarmee staat de GTD garant voor naadloze connectiviteit, een groot aantal gepersonaliseerde rijmodi en over-the-air software-updates.