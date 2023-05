De afgelopen jaren zagen we een sterke comeback van lang haar. Ook in de haartrends voor mannen voor 2023 komen we lang haar tegen

De afgelopen jaren zagen we een sterke comeback van lang haar. Ook in de haartrends voor mannen voor 2023 komen we lang haar tegen. Deze trend blijft aan populariteit winnen. Steeds meer mannen laten hun haar groeien. Maar niet alle haartypes laten zich (gemakkelijk) lang dragen. En in ieder geval vereist lang haar meer zorg en aandacht dan kort haar. Dun haar, bijvoorbeeld, is niet heel geschikt om lang te laten groeien. Lang haar kan heel goed staan en flatteren, maar het kan ook het tegenovergestelde effect hebben. Wees daarom voorzichtig.

Wat is het meest geschikte haartype om lang te laten groeien?

In principe kan je elk haartype lang laten groeien en lang dragen, maar heb je slag of krullend haar dan heb je een natuurlijk voordeel. Haar met een natuurlijke beweging is heel geschikt voor een langere haarlengte.

Ook als je steil haar hebt, kun je je haar lang dragen. Je haar vereist dan alleen meer aandacht om te voorkomen dat het te plat en futloos om je hoofd valt.

Met dun of dunner wordend haar kan wat lastiger zijn, maar met de juiste haarcoupe en haarstylingsproducten is het mogelijk om ook dun haar voller te laten lijken. Ga dus op zoek naar een (goede) kapper die je kan adviseren en je de juiste coupe voor jouw haar kan meegeven.

Lang haar en gezichtsvorm

Net als bij elke andere stijl, zijn sommige gezichtsvormen meer geschikt voor lang haar dan andere. Een ovaal en lang gezicht past vaak goed bij langer haar, terwijl mensen met een rond of hoekig gezicht voorzichtig moeten zijn. Ga in dat geval voor meer volume bovenop het hoofd om het gezicht optisch langer te maken. Zoals je ziet, zijn er enkele basisregels, maar zoals altijd is de beste manier om erachter te komen of lang haar goed bij je past, door het te proberen.

Kan je je haargroeisnelheid versnellen?

Een miljoen dollar vraag. Eerlijk gezegd is er geen toverdrank om je haar sneller te laten groeien. Maar er zijn wel dingen die je kunt doen, zoals het gezond houden van je hoofdhuid en het voorkomen van haarbeschadiging (een te ruw gebruik van de handdoek, een te hete föhn, te agressieve shampoos). Lief zijn voor je haar kan de haargroeisnelheid bevorderen. Een uitgebalanceerd dieet rijk aan vitamines en mineralen, een zachte hoofdhuidmassage om de bloedstroom te stimuleren telkens als je je haar wast en regelmatig de haarpunten bijknippen zijn allemaal dingen die kunnen helpen.

Verzorging van lang haar

Zoals we al zeiden, vereist lang haar speciale zorg en aandacht. Hier zijn enkele tips om lang haar gezond en mooi te houden:

Gebruik een sulfaatvrije shampoo en altijd een hydraterende conditioner

Kam het haar voorzichtig met een grove kam, beginnend bij de punten en werkend naar de wortels (je doet dit waarschijnlijk omgekeerd, maar dan doe je eigenlijk niet meer dan de klitten naar beneden verplaatsen)

Wees voorzichtig met het gebruik van een te hete föhn en houd deze nooit dicht bij het haar tijdens het drogen

Breng eenmaal per week een haarmasker of intensieve behandeling aan op vochtig haar

Hoe vaak moet je je haar bijknippen als je het wilt laten groeien?

Regelmatige knipbeurten zijn essentieel om je haar gezond te houden en de groei te bevorderen. Als je probeert je haar te laten groeien, probeer dan minstens acht tot tien weken te wachten tussen knipbeurten. Als je om de tien weken naar de kapper gaat, houd je je haar gezond maar geef je het ook de kans om langer te worden.

Welke producten te gebruiken voor de verzorging en styling van lang haar?

Net als bij elk haartype, vereist lang haar ook het gebruik van de juiste producten. Hier zijn enkele dingen om in overweging te houden:

Gebruik een lichte, hydraterende leave-in conditioner om pluis onder controle te houden

Gebruik een texturiserende spray of een zeezoutspray om beweging en body aan je haar toe te voegen zonder de natuurlijke textuur te verliezen

Gebruik een haarolie of serum om glans en zachtheid aan je haar te geven

Probeer een droogshampoo om op de haarwortels aan te brengen voor meer volume tussen wasbeurten, vooral wanneer je haar de neiging heeft om te plat rond je hoofd te liggen.

Als je al een tijdje overwoog om je haar te laten groeien, is het misschien nu, met de zomer in zicht, het juiste moment om het te proberen. Het warme seizoen, de vakantieperiode en de zee zijn allemaal factoren die helpen om je haar langer te laten groeien. Zoals je ziet, is het niet moeilijk. Met een beetje zorg en veel geduld kun je ook jouw statement maken en misschien een nieuwe stijl ontdekken die je tijdens de volgende seizoenen zal vergezellen.

