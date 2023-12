Stella McCartney herfst winter 2023 2024

Stella McCartney winter 2023 2024 – Photo Courtesy of Stella McCartney

De modecollectie voor herfst winter 2023 2024 die Stella McCartney tijdens de Paris Fashion Week presenteerde, gaat over liefde: tussen moeders, dochters, zussen, natuur, mensen en dieren. De dingen waar Stella van houdt.

Het Britse maatwerk en vakmanschap van het maison is te zien in gestructureerde en minimalistische silhouetten met overdreven schouders en smalle taille van de boyfriend blazers, de smokingjasjes en overjassen, sommige met Britse ruitpatronen, en vaak gemberkleurige tinten.

Cabans en de jasjes van de tailleurs met rokken hebben sterke, brede schouders. De mouwloze double-breasted overjassen in kameelkleur en zwart zijn gemaakt van gestructureerde wol, terwijl kleine gilets worden gecombineerd met blazers en broeken voor een moderne interpretatie van het driedelig pak.

De zwarte jumpsuits met een lage snit en op avondjurken die de vloer raken, zijn verrijkt met gevlochten koorden en hebben cut-out details die stukjes huid laten zien. In deze looks wordt aangehaakt bij de paardrijsport, sommige details doen denken aan paardrijteugels.

Stella McCartney breidt dit paardenmoment verder uit met dessins die zijn geïnspireerd door de gevlekte ‘patronen’ van Appaloosa-paarden. Deze dessins zijn te zien op zachte, lange jassen tot aan de grond. Volledig gevoerde double-breasted jassen, sjaals en cape-truien van harig garen hebben daarentegen een dessin dat geïnspireerd is op de aardetinten van Stella’s eerste paard, Harmony.

Licht gerafelde boyfriend spijkerbroeken, spijkerjacks en -rokken tot op de vloer komen in een klassieke wassing. Nostalgie naar de Britse jeugd- en muziekcultuur van de jaren ’90 komt terug in zwarte en rode dubbelzijdige jumpsuits van gerecycled polyester garen, maar ook in de rugbytruien met geborduurde goudkleurige paarden.

De jurken hebben borduursels die doen denken aan de sluitingen van huzarenjassen. Ditzelfde detail zien we ook terug op korte roomkleurige vilten jassen, kleine gilets en laag getailleerde sigarettenbroeken.

Deze prêt-à-porter modeshow eindigt met interessante looks voor de avond. We noemden al de cut-out jurken waarvan de uitsparingen zijn afgebakend door zilverkleurig gevlochten koord. Maar er is nog veel meer. Een strapless zilverkleurige mini-jurkje met stoere donkere blazer en hoge laarzen, maar ook minimalistische onderjurken in organische stoffen.