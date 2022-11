Horoscoop 2023. Dit is jouw grote jaar horoscoop voor 2023

Horoscoop 2023: Schorpioen

Het zou wel eens een fantastisch jaar voor je kunnen worden. De sterren zijn op jouw hand en de situatie is gunstig, maar houd vooral voor ogen dat jij degene bent die dit jaar moet gaan maken. Met een positieve houding en een optimistische kijk op het leven zouden dit jaar wel eens alle deuren voor je open kunnen zwaaien. Geen obstakel dat jou ergens van kan weerhouden. Wees echter op je hoede voor negatieve mensen in je omgeving. Laat je niet meezuigen in hun negatieve neerwaartse spiraal. Het advies voor jouw 2023 is om alle negativiteit uit je leven te bannen. Zolang jij er met een grote boog omheen gaat, zet je alle situaties naar je hand. Vanzelfsprekend is het niet allemaal rozengeur en maneschijn maar 2023 zou, met de juiste zetten, wel eens een belangrijk jaar met een nieuwe enthousiasmerende insteek voor jou kunnen worden. In de liefde doe je er goed aan om je partner de nodige ruimte te laten. Alleen als je hem of haar de nodige vrijheid geeft, zullen jullie nader tot elkaar komen. Ook voor singles geldt hetzelfde principe: loop niet te hard van stapel en neem de ander zoals ‘ie is. Alleen als je de mensen om je heen vrijlaat, zullen ze zich voor je openstellen.

